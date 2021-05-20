加薩地道

以色列國防軍（IDF）說，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）把絕大多數資源都投注在挖掘加薩走廊，尤其是北部地區下的地道上。這些沿海飛地下交織的地道迷宮宛如大都市的地鐵網，而以軍打算將它們夷為平地。

據中東《監督》（Al-Monitor）新聞網報導，2021年初時，哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）的前領導人沙希耶（Basil Salhieh）曾警告，以色列有加薩地道的地圖，並準備在下次衝突中加以摧毀。

以色列狂轟哈瑪斯地道網

沙希耶說，他已和哈瑪斯領導階層說過這問題，並決心告訴大家。不過，卡薩姆旅不但漠視他的警告，甚至還因為他公開錄影而加以逮捕。

據加薩衛生部說，自以巴5月10日爆發衝突以來，至今當地已有超過200人喪生。接近哈瑪斯的政治分析家馬杜恩（Ibrahim al-Madhoun）說，以色列密集轟炸加薩地道顯示，他們擔心哈瑪斯會利用它們來發動突襲。他指出，2014年以巴戰爭爆發時，地道是哈瑪斯最有效的戰略資產。

馬杜恩說，以色列撥款數十億計美元預算，以因應地道問題。它建了高科技鋼牆，並採購了地下碉堡炸彈和美國F-35戰機。如今一直致力用這款美式新型戰機，來摧毀地道網。

以色列狂轟加薩地道

(中時新聞網)