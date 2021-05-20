宜蘭新增8例，累積29人確診。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣衛生局公布案2652、2743足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

中央流行疫情指揮中心今天（20日）公布新增286例本土，其中宜蘭縣新增8例，累積宜蘭已有29人確診，宜蘭縣衛生局說明新增8例感染源、足跡等訊息，2例感染源待釐清，新增8例多與雙北地區有關，縣長林姿妙呼籲縣民，非常時期請縣民非必要不要跨縣市移動，保障自己與他人安全。

衛生局長徐迺維表示，8個案樣態多，案2745是30多歲女性，是宜蘭羅東遊藝場的員工之一，居家隔離時陰性、沒有傳染力，近期有症狀後確診；案2743為昨天宜蘭一家三口確診案中的家人。

徐迺維指出，該戶一家六口現有4人確診，雖然其中的一名女兒住萬華，且篩檢結果尚未出爐，但從流行病學觀念來看，有人從高風險地區回來宜蘭後家人得病，因此懷疑與萬華有關，但衛生局也不會排除其他的可能性。

案2652為70餘歲的男性，因其不舒服到醫院，住負壓隔離病房後確診，該案是與台北的確診案有往來，但是否為案2652的感染源還在評估，因此案2652的感染源還不能確定。

案2563為50餘歲的男性，他是在北部某縣市做工程，5月11日他去萬華一家阿公店聚餐，三天後不舒服確診；案2744是學生，其在台北工作的母親（案2206）確診，案2744居家隔離確診，該校已經完成消毒等防護措施。

案2741是30幾歲男性，他在台北工作，因他的同事友人是確診者，他擔心感染遂去醫院檢查後確診；案2742為50幾歲女性，因喉嚨不舒服就醫，院方篩檢後確診，該案也與北部民眾有往來紀錄。

案2740是30幾歲的男性，他與一名羅東銀河遊藝場常客（案1638）是朋友，近期案1638想起這位朋友，而案2740從上周起就單獨生活，因此所匡列的接觸者不多。

徐迺維表示，新增8例中案2652、2742感染源還要追查，另公布案2652、2743足跡，民眾有經過時請自我健康監測，如有不舒服請到社區篩檢站篩檢。祕書長林茂盛說，昨天宜蘭是「加零」今天加8例，主要傳播路徑還是與雙北有關。累積目前宜蘭29人確診，居家隔離547人，完成篩檢2309人，陽性率1.25％。

(中時 )