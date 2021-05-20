2020年「亞洲永續報告獎」（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）於今（19）日舉行線上頒獎典禮，國泰金控奪下「亞洲最佳社區報告獎（Asias Best Community Reporting）」銅獎，國泰人壽則榮獲「亞洲最佳永續報告書獎 （Asias Best Sustainability Report）」銀獎，從亞洲14國家／地區的102家入圍企業中脫穎而出，CSR報告書實力獲得國際水準肯定。

「亞洲永續報告獎」由新加坡CSR Works International自2015年起開始舉辦，是亞洲地區最重要的永續報告獎項之一，期待亞洲地區企業致力於CSR報告之編制，相互觀摩學習CSR作為，促進企業與社會共榮。該獎項評審團包括非營利組織、學術界、可持續發展倡導者、媒體及各行業的CSR專家等，進行獨立審查，評選出最優秀的亞洲永續標竿企業。

本次國泰在「亞洲永續報告獎」再獲佳績，代表國泰體察利害關係人需求，以最好的方式，溝通國泰如何以核心職能投入ESG。2020年國泰揭露TCFD導入的最新進展，包括率先進行氣候情境分析並結合管理、計算投資組合碳足跡以掌控投資組合的氣候風險等，同時，也因應國際最新趨勢，以SASB（Sustainability Accounting Standards Board）架構揭露重大ESG資訊，幫助利害關係人了解國泰投入ESG所創造的價值。

(旺報 )