中華信評最新對中磊電子流動性的評估報告，從極強健等級下調至強健等級，然此調整並不會影響中華信評對該公司的評等。前述調整主要係反映中磊電子持續增加的營運資金需求以及仍高的資本支出。另外，中華信評對中磊電子長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評認為，中磊電子良好的軟硬體開發設計與製造能力可繼續支持其在電信設備產業中的市場地位。此外，中美之間因美國政府的乾淨網路計畫（clean

network program）而日益緊張的科技戰已明顯降低了中磊電子在美國與歐洲所面臨來自中國電信設備供應商的競爭。不過，中磊電子對客戶有限的議價能力、相對較小的營運規模、以及因來自低利潤率業務的貢獻占比偏高而使其產品組合仍較弱等情況，可能會持續對該公司的獲利能力與競爭力形成限制。

中磊電子由於營運資金為支持營收快速成長而大量流出、庫存水位為因應零組件供給吃緊而升高，且資本支出水準仍舊偏高，中磊電子2021年至2022 年的借款對EBITDA比可能會從2020 年時零借款的狀態升高至0.2倍至0.6倍。

中華信評對中磊電子流動性的評估結果，從極強健等級下調至強健等級。前述調整主要係反映中磊電子持續增加的營運資金需求以及仍高的資本支出。儘管如此，中華信評認為，中磊電子的流動性來源對流動性用途比仍將維持在強健等級。

(旺報 )