玉山八通關杜鵑營地森林大火至今未滅，延燒超過100小時，面積超過55公頃，目前仍由森林護管員全力闢建防火線，嘉義林管處副處長李定忠表示，這次森林大火損失難估，未來會先針對救災包含人力、物力及物資等部分對登山客求償；至於直升機費用，空勤總隊則表示，會再與相關單位研議後確定。

嘉義林管處指出，森林大火延燒面積仍持續擴大，林務局森林護管員分為6組，在主稜線上每隊間隔50公尺合力開設防火線，希望將林火阻隔於主稜東側，目前火線已延燒至峭壁，無法再前進，另，東南側也還在延燒，僅北側團火已處理完成，森林護管員將繞道往西側持續開闢防火線。

李定忠說，火場地上物為臺灣二葉松、臺灣鐵杉、臺灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，雖非公告的12種貴重木，但其高山生態價值、國土保安及水土保持功能相當珍貴，加上高山天然成林或人工造林不易，損失無法估計，未來會針對損失部分對登山客提起民事求償。

這次的5名登山客中疑似有公務員涉案，網友也貼出該男在社群網站上的留言，更有16日當天上午從大水窟山下山的其他隊伍貼出影片，直指「這怎麼可能是踢倒瓦斯罐」。保七第七大隊副大隊長施本源表示，涉案的5名登山客都已到案，訊問後將依法將行為人及關係人依森林法函送地檢署偵辦。

(中時 )