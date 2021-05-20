台東縣戶政事務所20日上午共10對新人登記結婚，台東陳姓民眾高調放閃。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣戶政事務所20日上午共10對新人登記結婚，台東陳姓民眾高調放閃。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

今天是5月20日，也是諧音我愛你的好日子，台東縣戶政事務所20日上午共有10對新人登記結婚，戶政人員原本擔心受疫情影響，恐導致降低新人登記意願，未料，竟比去年同期還多。新郎陳先生開心表示：「先辦登記，至於婚宴明年再說」。

「520這天，我放棄了整片森林，恭喜妳變成陳太太，11年的點點滴滴，喜怒哀樂一起走來，手牽手的互相扶持，森林只有一片，但妳是我的整個世界，未來的日子，我們開始新旅程！」陳姓民眾高調曬恩愛，並表示與女友愛情長跑11年，日前好不容易求婚成功，今天也獲不少好友特地到場祝賀；原定5月初的婚宴因疫情停辦，目前預計延期到明年，也希望這波疫情快快結束。

而林姓新人說，今天是好日子，當然不能錯過，和女友討論後，就先來戶政事務所辦理登記結婚，至於婚宴則受疫情影響，原本這個月底要舉辦，現在防疫等級全面提升，辦了也怕沒人來，也不敢群聚，只能往後順延。

戶政事務所主任張建成表示，受到疫情影響，原本預計今年辦理登記結婚的新人恐怕非常少數，直至上午9點，根本無人問津，所內辦理登記的一個都沒有，然而10點後卻陸續有新人來登記，目前已經有10對新人完成結婚登記，而去年同時間也只有4對而已。

(中時 )