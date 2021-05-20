三義鄉公所準備口罩給未戴民眾，結果所有鄉親都已配戴，鄉公所索性將口罩送給民眾備用。（謝明俊攝）

苗栗警分局實施異地辦公。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局實施異地辦公。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗分局另設戶外受理報案區。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉長呂明忠偕同鄉代會主席黃富裕等人在三義市場宣導戴口罩

中央疫情流行指揮中心19日宣布全國進入第3級警戒後，苗栗縣公務機關全都都繃緊神經。苗栗縣警局已下令實施異地辦公，將內勤警力分散辦公，苗栗分局還另設人犯戒護專區，以防染疫。三義鄉長呂明忠20日一早更偕同鄉代多人共同到市場宣導戴口罩防疫，分送口罩給鄉親，希望大家戴好戴滿。

因應中央提升防疫警示至第3級，為避免鄉親未能及時接收到資訊，而遭到開單告發，三義鄉長呂明忠20日一早偕同鄉代會主席黃富裕、鄉代劉醇祿等人，配合衛生所、分駐所等單位，前往三義市場宣導鄉親外出時須全程配戴口罩，鄉公所並準備口罩，準備當場發送給忘記戴口罩的民眾，結果一路下來，人人都配戴口罩，鄉公所於是將口罩分送給鄉親備用。

為應苗栗縣政府從15日就宣布準第3級警示，苗栗縣警局長周煥興自17日起就指示所屬各分局，實施異地辦公，根據事前規畫好的第2、第3辦公處所，將人員分流分地辦公。

苗栗警分局是將分局內勤及偵查隊3分之1的警力，分別分散至銅鑼分駐所及頭屋分駐所二樓上班，所屬各分駐所、派出所也進行人員分組分流規劃，以降低染疫風險，確保單位功能正常，服務不打烊。

苗栗警分局並規定各單位自17日起謝絕訪客，並限定入內洽公民眾人數，洽公民眾一律以肥皂洗手或是酒精消毒，並須足底清消、量測體溫，以及實聯制，分局及各分駐所、派出所都備有QR code登錄方式，便於民眾於線上完成登錄。並設置戶外受理民眾報案專區，確保民眾及執勤同仁安全。苗栗分局另利用舊動物防疫所，增設人犯戒護專區，留置所查獲現行犯。

(中時 )