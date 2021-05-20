中央疫情流行指揮中心19日宣布全國進入第3級警戒後，苗栗縣公務機關全都都繃緊神經。苗栗縣警局已下令實施異地辦公，將內勤警力分散辦公，苗栗分局還另設人犯戒護專區，以防染疫。三義鄉長呂明忠20日一早更偕同鄉代多人共同到市場宣導戴口罩防疫，分送口罩給鄉親，希望大家戴好戴滿。
因應中央提升防疫警示至第3級，為避免鄉親未能及時接收到資訊，而遭到開單告發，三義鄉長呂明忠20日一早偕同鄉代會主席黃富裕、鄉代劉醇祿等人，配合衛生所、分駐所等單位，前往三義市場宣導鄉親外出時須全程配戴口罩，鄉公所並準備口罩，準備當場發送給忘記戴口罩的民眾，結果一路下來，人人都配戴口罩，鄉公所於是將口罩分送給鄉親備用。
為應苗栗縣政府從15日就宣布準第3級警示，苗栗縣警局長周煥興自17日起就指示所屬各分局，實施異地辦公，根據事前規畫好的第2、第3辦公處所，將人員分流分地辦公。
苗栗警分局是將分局內勤及偵查隊3分之1的警力，分別分散至銅鑼分駐所及頭屋分駐所二樓上班，所屬各分駐所、派出所也進行人員分組分流規劃，以降低染疫風險，確保單位功能正常，服務不打烊。
苗栗警分局並規定各單位自17日起謝絕訪客，並限定入內洽公民眾人數，洽公民眾一律以肥皂洗手或是酒精消毒，並須足底清消、量測體溫，以及實聯制，分局及各分駐所、派出所都備有QR code登錄方式，便於民眾於線上完成登錄。並設置戶外受理民眾報案專區，確保民眾及執勤同仁安全。苗栗分局另利用舊動物防疫所，增設人犯戒護專區，留置所查獲現行犯。
(中時 )
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