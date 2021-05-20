全台疫情升溫，近日政府宣告停課不停學，電腦相關設備需求量數倍成長，為因應全台學生的線上學習需求，宏碁(2353)動員全公司力量調度貨源加緊供貨，緊急打造萬元以下教育筆電機種，鎖定11.6吋螢幕、8GB RAM、256GB SSD儲存，內建Windows 10 Home正式版標準作業系統，建議售價16,900元，專案價9,990元，以滿足全台學生線上學習的需求，五月底開始陸續交貨。

受惠WFH(居家工作)、遠距教學、宅經濟/遊戲所帶動的NB拉貨需求持續，使得NB能見度大為提升，法人預期今(2021年)年第2季NB出貨動能持續正向，且目前零組件緊缺情況短期難以緩解下，部分訂單需求可能會遞延至下半年，預期今年全年在NB出貨成長帶動下，宏碁全年營收、獲利可望較去年明顯成長。

宏碁今年第1季營收715.55億元、年增46.5%，毛利率11.62%，年增1.5個百分點，稅後淨利27.43億元、年增391.58%，EPS為0.91元，創2010年第4季以來單季新高。

(時報資訊)