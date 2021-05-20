有鑑於網路及群組傳出團購安特羅快篩試劑的訊息，國光生(4142)子公司安特羅(6564)今日特別澄清，安特羅快篩試劑屬第三級醫材，販售快篩試劑限合格藥商藥事人員，操作快篩也限醫療專業人員執行，為了防疫，安特羅全力供應快篩試劑給縣市政府和醫療院所，絕無私下販售，希望民眾不要誤信網路謠言以免遭詐騙或觸法，若接獲這類不實訊息歡迎通報。

安特羅總經理張哲瑋表示，因為快篩試劑屬醫療器材，安特羅只供應各縣市衛生局社區篩檢站，以及醫療機構執行防疫快篩，從未在網路或社群上販售，近來疫情嚴峻，確實有不少廠商、公司行號，私下詢問希望購買快篩試劑，但基於防疫優先及符合醫療相關法規都未同意販售，在政府法規未開放前，不建議民眾或公司行號自行購買。

張哲瑋強調，安特羅抗原快篩試劑經長庚大學驗證可辨識出正在台灣流行的英國變異株，目前已供應台北市、台中市、彰化縣社區篩檢站使用；另有多縣市政府積極接洽中，安特羅將把原本外銷的20萬快篩試劑先行提供國人使用。

安特羅自主開發的快篩試劑「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，靈敏度（Sensitivity）達9成以上、特異性（Specificity）更達百分百，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果，安特羅快篩試劑年產能可達1,000萬劑。

(時報資訊)