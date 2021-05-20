因應新冠肺炎疫情嚴峻，大馬衛生總監丹斯里諾希山呼籲民眾自我克制、待在家中。

馬來西亞一名70多歲長者日前因接觸過新冠確診者、加上身體不適，一共進行了2次PCR核酸檢測、1次抗原快篩，3次病毒檢測結果都呈現陰性，不料卻突然昏迷暴斃，醫生解剖後證實死因為新冠肺炎，指出長者的肺部受損嚴重，當地官員推測和變種新冠有關。

綜合馬來西亞《星洲日報》、《東方日報》報導，大馬衛生總監丹斯里諾希山18日指出，當地許多感染變種新冠的患者並沒有出現發燒、咳嗽、嗅覺、味覺失常等典型症狀，倒是有關節痛、疲倦、食慾不振等症狀，更奇怪的是，病毒檢測結果居然呈現陰性，但實際上這些患者病情已經很危急，「新變種病毒迅速擴散到肺部」，「儘管透過X光片發現有肺炎症狀，但是很多病人沒有發燒。」

馬來西亞地方議員余深恩隨後分享一則從民眾那裡接獲的類似案例，他昨（19）日晚間在臉書發布貼文，指出中部萬撓地區一名70多歲長者日前因為密切接觸過新冠確診者，因此去做了PCR核酸檢測，當時結果為陰性，長者在隔離10天後第2度做了PCR核酸檢測，結果同樣為陰性。

2天後這名長者身體開始感到不適，因此又做了抗原快篩，結果同樣為陰性。

這名長者後來突然陷入昏迷、不省人事，送醫後不治身亡，醫生解剖後顯示死者肺部受損嚴重，證實死因為新冠肺炎，解剖結果讓家屬難以接受，因為先前3次病毒檢測結果都是陰性，現在家屬們也集體接受病毒檢測。

余深恩受訪時指出，他是在大馬衛生總監丹斯里諾希山18日宣布變種新冠難檢測的當天獲得這則消息，他表示相信這名長者可能是感染了變種病毒，才會3次檢測結果都呈現陰性，也讓他感慨變種病毒的可怕。

丹斯里諾希山說新變種病毒不僅傳播速度快，還和高死亡率相關，呼籲民眾保持警惕及自律。

目前馬來西亞一共檢測出南非變種病毒「B.1.351」、英國變種病毒「B.117」和印度變種病毒「B.1.617.1」等3種變種新冠。

(中時新聞網)