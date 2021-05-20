為預防嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，桃園市長鄭文燦20日指示市府機關成立聯合稽查小組，針對諾富特華航桃園機場飯店防疫實施聯合稽查，以加強及提升該飯店之防疫措施，如有無落實實名制、提供口罩、面罩、防護衣等個人防護具供勞工使用、酒精消毒及疫情管制等防疫措施。

本次聯合稽查共有本府衛生局、環境保護局、勞動檢查處及勞動部職業安全衛生署所組成，檢查結果未見重大缺失，惟仍有數項建議意見，建議諾富特華航桃園機場飯店應加強提升，如落實勞工防疫教育訓練、防護設備清單管控、加強環境整潔避免滋生細菌及蚊蟲，不具相同性之廢棄物分開貯存、排風口應定期清理及保持每一勞工10立方公尺以上空間等。

桃園市長鄭文燦表示，諾富特華航桃園機場飯店復原狀況目前由中央政府統籌，預計分兩階段重啟，先2館再1館，未來諾富特將作為專責檢疫旅館，不會有一般旅館業務，另為促使職場防疫措施，責令轄內事業單位務必恪遵相關法令規定，並視疫情發展及風險等級，加強量測勞工體溫、保持室內場所通風、工作場所消毒、提供相關衛生健康宣導、個人防護具及落實實聯制等職場防疫措施；民眾亦應遵守相關防疫規範，做好個人自主管理，若出現發燒、咳嗽等身體不適，請速就醫，告知醫師職業史及接觸史等，以利維護個人健康。

桃園市亦增加3個採檢站，加上原有的11家責任醫院採檢站，民眾如果要採檢，可以撥打1922，或透過桃園市政府衛生局安排到採檢站去採檢，呼籲市民朋友們，目前最重要是減少外出、群聚、聚餐或訪友，讓社會活動降到最低程度，桃園準三級警戒方案會不斷提升，管制措施不斷落實各層面。

(工商 )