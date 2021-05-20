美國聯準會部分官員料未來數次會議談縮減量化寬鬆，市場擔心收水，加上加密貨幣近日集體急跌，拖累美股三大指連跌三日，但多隻重磅科技股回穩。港股18日即佛誕假期前急升近四百點後，20日復市震盪挫逾百點。

恒指低開180點，報28,413點，甫開曾挫300點，低見28,293，在10日線約28,300點附近有支撐，跌幅曾收窄至85點，見28,508點全日高，恒指中午跌211點。午後在上午波幅內走，恒指收市跌143點或0.5％，報28,450點。

大市全日成交額有1,687.93億港元。

國企指數報10,642點，跌11點或0.11％。恒生科指收市升98點或1.3％，報7,915點，上月底以來首度重上10日線。

個股表現方面，美團升5.1％，報273.2港元，表現最好藍籌，成交居首達100.25億港元。騰訊20日發表季績，收升0.2％，報609港元，居成交榜第二位。紐約期油創三周低，中石油吐4.6％，為表現最差藍籌。

(工商 )