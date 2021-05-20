近年本土及跨國企業投資台中佈局積極，台中工業地產交易熱絡，信義全球資產統計，近四年來台中各大編定工業區中，工業地產交易量，以台中工業區以150億元最高，大甲幼獅工業區、台中港關連工業區分別以30億、22億元排名第二、三。

此外，大里工業區、仁化工業區、外埔工業用地、台中精密機械科技創新園區，也都有超過10億元的工業地產交易規模。

全球資產總經理柯宏安分析，今年台中工業建照核發面積，月均量比去年成長50%，近年企業投資台中工業地產交易模式趨勢，許多企業傾向直接購置土地來蓋新廠與建置生產線，因此近年台中整體工業地產類交易中，工業土地佔交易近六成，其次才是直接購買既有廠房使用的工業廠房交易。

各工業區中交易規模最高的台中工業區，近四年工業地產交易金額達150億元，新進駐廠商以高科技產業居多，如大立光、博大科技等科技大廠。大甲幼獅工業區交易金額30億，以金屬、機械設備製造業等為主，近期進駐廠商包含岱宇、中石化等。

位於梧棲區的台中港關連工業區受惠台中港2.0計畫、國道四號延伸線、未來捷運藍線題材，使得台中海線搖身一變成廠商熱愛進駐之地，此區以全聯實業前年買地擴增物流廠為單筆投資規模最高，今年則有華元食品持續擴廠以7.5億元買下此區土地。

柯宏安表示，受惠許多半導體、智慧機械大廠進駐，持續吸引相關上下游產業鏈在此群聚；產業進駐帶來更多衍生商務需求服務商機，如車商也搶攻企業主與高階經理人購車商機，進而投資工業土地蓋展示中心與服務廠。此外，在網路購物蓬勃發展下，台中為南來北往交通樞紐中心，各物流運輸業布局增設物流中心，均帶動台中工業地產快速發展。

(工商 )