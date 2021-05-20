國內今(20)日新增286例本土病例，10天來累積1577名本土案例，確診個案中今天還新增1例死亡。面對本土疫情突然炸開，有專家預估，疫情將在下周三、四達到「洪峰」，中央流行疫情中心指揮官陳時中今天回應，對疫情走向將提到最高注意，至於大家所提的各種名詞，他則強調「現在就是三級警戒」。

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中華民國防疫學會理事長王任賢推估，疫情洪峰可能落在下周三或周四，於2周後降到谷底，但屆時若確診數未往下降，就顯示圍堵、介入政策失敗。王任賢說，目前的本土確診個案都是社區內「舊」的感染者，若圍堵有效，估算經2個潛伏期，也就是約下周三、四會是洪峰，接著會連續下降2周後至谷底，並於第6周就能重建。

對於外界關心這波疫情究竟何時會達到高峰？陳時中今天在疫情記者會中回應，大家目前都在專心抗疫，對於疫情走向將提到最高注意，至於各界不斷有人提出的各種名詞，他則嚴正表示：「現在就是三級警戒」，一步一步做好比較重要。

此外，對於王任賢指出，染疫數字應該是「拋物線」，但現在每天維持200至300例的「水平線」，顯示篩檢點不夠多，否則當萬華的陽性率下降時，全國確診數應該要下降，因此各地應廣設篩檢站，才能掌握疫情。

陳時中今天表示，每天都200多接近300的本土病例數字在徘徊，從開始到現在約略10天到14天，比較可以看出趨勢，目前看起來趨勢沒有急遽轉壞。由於今天新增的286例中，以新北市新增最多，陳時中也認為，新北市可以考慮對病例高一點、確診高一點的地區，多設立一些篩檢站，因為新北幅員很大，可能接觸者移動距離比較遠，也許會增加移動風險。

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(中時新聞網)