受通膨疑慮影響，全球股市劇烈震盪，瑞士信貸（Credit Suisse）南亞投資長法瑞斯（Ray Farris）指出，全球股市目前陷入盤整，將來可能會繼續呈現修正，但他認為這也不妨是一個投資人「逢低買進」的良好時機。

自去年2020年底最後一天的收盤價截至今年Q1結束，美國標普500上漲約6%，泛歐Stoxx600指數上漲7.66%，日經指數上漲6.32%，香港恆生指數上漲4.21%。

儘管第一季的股市表現非常亮眼，但近期卻差強人意，由於投資人對美國通膨的疑慮不減，上周美股三大指數均創下自2月26日以來表現最差的一周；另外，隨著亞洲疫情升溫，日本、新加坡和台灣等地疫情再起，也引發市場對股市的擔憂。

法瑞斯於周三接受《CNBC》採訪時表示，全球的成長動能接近頂峰，數據的震盪也將愈發劇烈，全球股市在接下來可能會繼續陷入修正，但鑒於過去全球股市的強勁的漲勢，這一次的修正也將為投資人帶了「逢低買進」的良好時機。

法瑞斯表示，「在過去幾個月，我們的重點不在於追高熱絡的股市，而是在謹慎評估我們投資組合中股票分配，利用這次的修正來獲益」。

法瑞斯指出，截至2019年的30年中，平均跌幅約14%，但在修正後從谷底反彈的漲幅為39%；而2020年，標普500指數平均修正約9%，之後的漲幅為29%。

(中時新聞網)