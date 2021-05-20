鄧姓網友在Dcard謠傳北部某科技大學宿舍有大量隔離者，質疑學校壓消息，遭調查局約談送辦。（調查局提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，網路社群假訊息流竄量也大增。調查局查出抗疫中藥處方「冠清一號」、「北部某科技大學宿舍學生遭隔離」等，都是疫情假訊息，有誤導民眾、引發社會恐慌之虞，已迅速溯源查辦，將發文的3名網友依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

近期LINE上謠傳「台北三軍總醫院用藥：台灣冠清一號，專治任何新冠病毒，與變異新冠都沒問題，平均連續服用9天後，就能三採陰，且不會產生肺部纖維化，只因礙於台灣醫療法規，中藥藥材需要驗證10年才能成為藥方，只好先搶賣毆美救人，並協助友邦史瓦濟蘭國王及眾王妃等在9天內康復...」，內文並附上詳細中藥配方及熬煮方法。

衛福部於13日澄清此事，並提醒部分藥材有劇毒、強烈腐蝕性，恐嚴重危害健康。調查局追查發現，該假訊息是南部蘇姓男子製作並散布，北部陳姓男子未經查證轉傳，已分別北高雄市調查處、台北市調查處約談到案。蘇供稱訊息來源是Youtube影片，誤信內容而製成LINE訊息傳給友人及相關群組。

另則是Dcard謠傳北部某科技大學：「2宿15樓有60幾位隔離者。已經有幾位出現症狀，等等中午會有救護車來學校送去篩檢。學校還想壓多久？學生都暴露在危險之中。而且學校說這週末有大消毒，但實際上根本沒有。」

調查局溯源查出該假訊息是中部鄧姓男子所散布，台中市調查處20日約談鄧男到案，鄧男供稱是聽聞宿舍其他學生轉述，因誤信才在Dcard留言提醒大家。

(中時 )