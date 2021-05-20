畢書盡（左）在MV裡慘摔倒地。（翻攝YouTube）

畢書盡（Bii）的新單曲〈看見愛情〉MV今曝光，MV裡其中一幕身為男主角的他，在校園走廊上奔跑追逐女主角時，整個人側身滑倒趴在地板上，動作雖快速敏捷，但他大跌一跤模樣讓不少粉絲看了捏把冷汗，擔心Bii因此而受傷，不少人以為拍攝時他是真的跌倒，對此畢書盡所屬的老鷹音樂今表示：「這一幕大概拍了4次左右，因為安排要剛好滑倒在那個位子上，而且拍攝時導演也要跟著跑，時間點很重要。」

拍攝時，工作人員擔心Bii的膝蓋會因此受傷，事前為他準備了護具，沒想到正式上場時，Bii反而說「沒關係直接來」．完美完成這一幕後，他自豪地說：「哥可以。」此外，MV還有一幕是他親吻女主角臉頰，事前有跟老婆報備？老鷹音樂表示，工作的部份都有先跟家人說，MV故事腳本很早就收到，事前已做好準備。

〈看見愛情〉講述經愛情也許會隨著時間與經歷的不同而改變，但愛情的初衷仍舊潔淨無瑕。MV劇情巧妙運用穿越的題材，由一對高中的青梅竹馬為出發，女孩意外地穿越到了未來，看見多年後的男孩似乎已經有了幸福的家庭，她卻不敢面對那個朦朧的背影是不是自己。因應近來疫情嚴峻，Bii打歌不忘呼籲大家沒事不要往外跑，「好好待在家聽我的歌，一定要出門的話記得勤洗手戴口罩」。

Bii 畢書盡【看見愛情 Seeking Love】Official Music Video - 2021美國棉主題曲

(中時 )