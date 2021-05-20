街友未戴口罩怕被罰 竟謊報好友身分遭識破

新冠肺炎疫情升溫，全台三級警戒，新北市刑大接獲市府通知協尋失聯年逾80歲的林姓街友，警方全副裝備協尋發現蕭姓街友未戴口罩，蕭男擔心挨罰竟謊報林男的資料，讓警方一度以為尋獲林男，但進一步追查才發現蕭男謊報，順利於他處尋獲林男。

新北市刑大表示，為保護市民安全，協尋失聯的林姓街友，隨即指派同仁全副裝備趕至其經常出現的公園、宮廟及睡覺的地方尋找，在林男經常睡覺的地方附近，發現未戴口罩年紀、體型、上衣顏色相仿的蕭姓男子。

警方先提供口罩請該男子戴上，並盤查身分確認，蕭男擔心未戴口罩受罰竟謊報林男身分，警方為慎重其事，請當地里長，市場管理委員會主委、附近居民等人協助確認身分，警方進一步追查才發現蕭男謊報，未佩戴口罩依相關規定通報衛生局裁罰。同時在他處查獲失聯的林男。

警方表示，現今疫情緊張，警消全面戒備，任何案件均以最高防疫規格面對，呼籲防疫期間未戴口罩最高重罰1萬5千元，民眾勿以身試法，同時，請民眾務必配合，讓警消資源可以用在對的地方，共同來防制疫情擴散。

(中時 )