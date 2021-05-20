徵召退休醫護人員 北市府：盡速完成受訓 16:582021/05/20 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市副市長黃珊珊表示，會盡速讓退休醫護人員上線。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】北捷爆3人確診！ 柯文哲台北市防疫記者會 訂閱影音： 中時新聞網 為增加防疫人員，台北市政府徵召1121名退休醫護人員，副市長黃珊珊表示，目前受訓內容為進駐加強版專責防疫旅館時的所有流程，完整的訓練時間可能要一周，但應會縮短，會由現在在安心檢疫所的人員「舊帶新」，一個帶一個，以盡速讓退休醫護上線。 北市府表示，目前北市有103家防疫旅館、6400多間房間，加強版的專責防疫旅館有2家業者與市府合作、近250個房間，明天開始會再陸續加開更多的房間，以收治快篩陽性的民眾，民眾無須擔心。 清潔員消毒「包到只剩眼睛」中暑倒路邊 民眾淚崩超心疼 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 防疫旅館 #徵召 #醫護人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 11:042021/05/18 政治 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 04:102021/05/18 話題觀察 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 同舟共濟 守護台灣 04:102021/05/18 地方新聞 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 外送員便當丟地上 和平醫護哭了：我們是有多髒 06:462021/05/18 生活 生活熱門新聞 不是柯侯！本土病例破千 網直言：這位六都市長玩完了 - 生活 台北捷運3人確診 指揮中心證實了 - 生活 專家估下周三、四恐達疫情洪峰？陳時中給答案 - 生活 彰化新增6例本土確診 衛生局公布最新足跡 - 生活 屏東2名外縣市確診者足跡曝光 屏東火車站、客運站、檳榔店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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