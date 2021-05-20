【LIVE直播】北捷爆3人確診！ 柯文哲台北市防疫記者會

為增加防疫人員，台北市政府徵召1121名退休醫護人員，副市長黃珊珊表示，目前受訓內容為進駐加強版專責防疫旅館時的所有流程，完整的訓練時間可能要一周，但應會縮短，會由現在在安心檢疫所的人員「舊帶新」，一個帶一個，以盡速讓退休醫護上線。

北市府表示，目前北市有103家防疫旅館、6400多間房間，加強版的專責防疫旅館有2家業者與市府合作、近250個房間，明天開始會再陸續加開更多的房間，以收治快篩陽性的民眾，民眾無須擔心。

(中時 )