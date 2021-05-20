新北市議員葉元之在臉書痛指，綠營為了打擊侯友宜，結合側翼散布假消息，試圖製造社會混亂，謀取政治利益，難道不用罰嗎？

葉元之舉例，有人說衛福部在北中南各有13家、8家、18家集中檢疫所，共4500間，台北市也有230間，只有新北市沒有。

葉元之澄清，集中檢疫所本來就是由中央統一徵用調度，新北市也有林口、烏來、萬里三處，也是交給中央，去年大陸包機回台就是送烏來。今年一月，侯友宜還曾將新北100間防疫旅館，提供給衛福部，讓中央做為集中檢疫所。

另外，也有人指出，高雄專責病房有2541床，新北市只有283床。葉元之指出，綠營側翼說高雄的量有2541床，比全國還多，是有把異度空間的量算進來嗎？正確的數字，高雄的專責病房是260床，綠營側翼把集中檢疫所及防疫旅館的床位全算進去，才有2541床。

葉元之痛批，綠營防疫造成破口，不知檢討，卻在這時候造謠攻擊幫忙補洞的地方首長，打洞的人嫌補洞的人太慢，做賊喊捉賊，希望警方快去查水表。

(中時新聞網)