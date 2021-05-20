台灣本土疫情爆發，民眾有施打疫苗的強烈需求，政府也透過多管道取得疫苗中。國民黨立委徐志榮認為，應該要讓民眾放「疫苗接種假」，員工請假打疫苗，不得為其不利之處分。

為了加速並鼓勵全民接種疫苗，徐志榮主張應該修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》的第三條及第四條，接受疫苗接種者，其任職的機關構、事業單位、學校、法人、團體應給予疫苗接種假，且不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解雇或為其他不利之處分。

徐志榮也主張，這些單位給付給員工的疫苗接種假薪資，得就該薪資金額的200％，自申報當年度所得稅之所得額中減除，以鼓勵這些單位支薪讓員工去接種疫苗。

徐志榮指出，美國部分州為了鼓勵民眾施打疫苗，還提供百萬獎金抽獎鼓勵措施的案例，希望中央或疫情指揮中心也可以納入考量。徐強調，疫苗才是解決疫情的答案，只有儘速全面接種，達到群體保護後，國人才能恢復正常生活。

(中時 )