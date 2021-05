瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele指出,在疫情後經濟復甦提速的背景下,通膨升高可能持續成為關注焦點。通膨擔憂將不時導致市場波動加劇,並繼續為再通膨環境布局,同時,這種市場環境也是建倉結構性贏家的有利時機。

在最近出版的研究報告《我們如何看待市場上的恐慌情緒》(How are

we thinking about fears in the market)中,檢視了一系列可能引發市場波動的因素,通膨擔憂即是其一。就此而言,最近的波動並不令人意外。但並不認為這預示著牛市結束。

Mark Haefele指出,最近的通膨升勢應是基數效應所致,將隨著時間推移而趨緩;大宗商品價格上漲是疫情導致價格低迷後的反彈;部份商品與服務價格飆升(例如旅店、機票、二手車等)是經濟重啟的結果。雖然原材料價格可能進一步攀升,但大宗商品價格大部分漲勢應該已結束。此外,一旦學校完全重新開放,以及隨著疫苗接種持續增長,失業補貼福利到期,勞動力供給瓶頸將在未來數月得到緩解。

重要的是,主要央行已表明無意因為物價短暫上升而收緊貨幣政策。基於通膨飆升僅是短暫的過程以及股市漲勢還未結束的觀點,投資者可運用波動率上升來構建長期部位。投資者可制定月度時間表來分批買入,並在市場進一步下跌時加快投入。透過結構性策略也能取得類似的結果。對於能夠運用期權的投資者,賣出價外(OTM)看跌期權既能取得收益,也能提前鎖定逢低買入的機會。

(旺報 )