人民幣兌美元在岸價（CNY）20日收升29點，高見6.4344。

人民幣兌美元在岸價收報6.4353，較上日下午4時30分收報6.4382，升29點或0.05％；較晚上11時30分最後成交價6.4338，走弱15點。

離岸價（CNH）早段最高見6.4339，截至下午4時33分，離岸價報6.4363，在岸價報6.4359。

官方20日開出的中間價報6.4464，較上日報6.4255，跌209點，創近一周新低。

交易員指出，美國聯準會會議紀錄表明未來將考慮縮表，而隔晚加密貨幣幣圈遭遇血洗，亦引發市場避險情緒升溫，美元指數回到90關上方，人民幣則略微調整，等待更多指引。

另有交易員認為，短期內市場將逐漸消化聯準會會議紀錄釋放出的訊息，美元反彈後仍面臨調整壓力，直至下月通膨數據公布；季節性購匯需求漸增，這也會影響人民幣表現，不過整體人民幣大概繼續跟隨美元波動。

(工商 )