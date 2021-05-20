據Strategy Analytics最新研究報告顯示，2021年第一季全球智慧手機批發總收入年增長37％，超過1,000億美元。其中蘋果（Apple）占比達46％。iPhone 12超級週期延長、供應短缺和元器件價格飆升、超過預期的5G滲透率，以及行業整合，所有這些因素共同推動了第一季總收入的提升。

此外，vivo超越華為，憑藉8％的收入占比（高於去年同期的5％）首次佔據第三位。其次是OPPO和小米，各自佔據了全球智慧手機總收入的7％。華為僅剩3％。排名第二的三星占19％，其他品牌綜合占10％。

Strategy Analytics智慧手機服務高級分析師吳怡雯分析，全球智慧手機市場在本季有25％的收入來自批發價格超過900美元的超高端智慧手機。蘋果和三星主宰著這些利潤豐厚的細分市場。vivo在400美元至499美元的價格區間中名列第一;OPPO在191美元至299美元的價格段領先;傳音則在入門級（36至99美元）保持領先地位。

Strategy Analytics高級副總裁David Kerr表示，我們認為像小米、OPPO、vivo等挑戰者品牌，在100美金到400美金價格區間爭取更大的市占率在短期內是最可行的。這個價格區間的智慧手機在本季占總出貨量的56％。

Kerr指出，華為過去在高端市場成功的案例（在政治介入之前）為其它廠商如何利用光環效應提供了極好的示範。提供具有一流功能和技術的旗艦設備，長期持續不斷的品牌投入和選擇正確的技術合作夥伴，是智慧手機廠商可以獲得成功的長期模式。

(工商 )