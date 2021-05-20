金門小麥普遍出現「空包彈」，在楊鎮浯縣長的大力爭取下，農委會今公告金門小麥為天然災害救助區域，符合申請者每公頃可獲1萬6千元的補助金。（金門縣府提供）

金門去年遭遇50年來最嚴重的旱災，今年水情仍不樂觀，至今降雨量僅110毫米，3-5月出現高溫乾旱，小麥普遍出現「空包彈」災情。在楊鎮浯縣長的大力爭取下，農委會今公告金門小麥為天然災害救助區域，符合申請者每公頃可獲1萬6千元的補助金。

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災。今年1至4月也只有110毫米，水情依然不樂觀，只能期待入夏後可以改善，否則「火燒田」炎陽高照加缺水的窘況，恐將持續下去。

縣府農林科說明，受到持續乾旱的影響，此時原應收穫滿滿的小麥，出現多屬無結穗的「空包彈」，災情十分嚴重。農委會農糧署北區分署及桃園改良場5月4日據報跨海勘災後，公告金門小麥為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，符合申請者每公頃將補助1萬6千元的救助金。

縣府建設處表示，小麥是金門與高粱並列的2大經濟作物之一，在4月8日開始進行收割，縣府和縣農會考量今年小麥播種與抽穗期雨量不足，一直密切注意監割數據。結果發現至4月21日每公頃平均產量仍有2400公斤以上，高於過去10年小麥每公頃平均產量，但4月26日以後平均產量驟降至每公頃1900公斤，因此4月29日就函請農委會派員確認災情。

縣府指出，因應疫情全國進入3級警戒，農民今日起至5月31日可先向受災地公所提出電話申請，後續於6月4日前再行補交申請書、身分證、存款簿及印章等資料。若該筆土地非自己所有，則需另外提供農試所蓋章之契作證明（並加註所有權人姓名及身分證字號）。已收割者如有農作照片也可一併提供，屆時鄉鎮公所可參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標進行評估。

縣府並表示，除中央現金救助外，因連續數年的農作收成不佳，農民收入普遍受到影響，縣府目前正評估補助種子或肥料等生產資材，以幫助農民度過難關。

另為改善金門農業生產環境，縣府也與農田水利署（王留）公管理處合作，執行「農業灌溉水源規劃及評估研究計畫」，評估未來農業用水的需求地區，以減少乾旱對於農作的影響。

(中時 )