全台新冠肺炎疫情進入3級戒備，規定民眾外出一律全程配戴口罩，台南市警員與區公所人員配合出擊，20日下午在各人潮聚集點強力取締，未戴口罩民眾經規勸不聽，最高開罰1萬5000元，首日在玉井區、東山區與安平區各開出9張勸導單。

中央流行疫情指揮中心19日宣布全台疫情進入3級警戒，依規定民眾外出一律配戴口罩，網路傳出只要沒戴口罩就開罰。台南市衛生局解釋，3級警戒的強力取締，還是要經規勸不聽才開罰，若進入4級警戒才是直接開罰。

台南市民政局長姜淋煌表示，台南市20日中午開始，各區公所配合警方在各人潮聚集的高風險處，例如車站、市場、公園與廟埕，不定時、不定點稽查，未戴口罩者經勸導不聽即依傳染病防治法開罰，可處3000元以上至1萬5000元罰鍰。

姜淋煌強調3級警戒仍以勸導為先，台南市37個行政區20日稽查結果，玉井區、東山區與安平區各開出3張勸導單，民眾經勸導都戴上口罩。

台南市長黃偉哲說明，即日起民眾外出未戴口罩，如經勸導後仍暴行不從、言語抗拒佩戴口罩，為維護公共安全，將由執行機關協同警察機關，即時強制管束，並依傳染病防治法規定處分，呼籲市民切勿以身試法。

台南市衛生局長許以霖表示，現在正是疫情嚴峻時期，台南市近日會強力取締，希望民眾外出一定全程配戴口罩。

(中時 )