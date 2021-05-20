台股今（20日）收在16042.36點，下跌90.30點，股民期待的520行情落空，大盤表現不盡理想，但航運三雄都收紅，其中萬海更是直奔漲停，連3天漲停衝上104元，有內行網友分析萬海異軍突起的關鍵，在於股本雖較小，但籌碼相對乾淨，波動性不大，只要買氣強就能上漲。

本土疫情爆發，近期台股出現震盪，上周大盤狂殺近2000點，航運股也擋不住沉重賣壓，周一（17日）收盤跌到78.2元，一周內跌幅逾22%。

不過萬海反彈力道很強，從周二起連拉3根漲停，今收在104元，長榮與陽明雖有回彈，但漲幅不如萬海，長榮今收盤價為77元，漲0.70元（或0.92%），陽明則是83.50元漲3元（或3.73%）。

三大法人連六天買超萬海，今合計大買27,835張，幫助萬海逆勢攻上漲停，萬海也成為買超第一大的個股。

有網友在PTT論壇上好奇萬海漲勢兇猛的原因，引起熱烈回覆，「長榮陽明要被當沖仔搞爛了」、「萬海籌碼乾淨很多」、「萬海主力很兇，要洗直接一根綠棒」、「萬海主力，不會讓人沖浪的」、「大哥是對的」、「萬海主力，不會讓人沖浪的」。

另外，有內行網友點出萬海股本雖小，但籌碼相對乾淨，只要有買氣就會往上衝，「公司派籌碼相對乾淨，波動性不大」、「昨天收復所有均線後，今天直接噴」、「萬海主力很可怕的，沒三兩三真的不能碰」、「萬海主力就是能讓沖仔走錯邊」、「低調慢慢漲，主力很強的」。

事實上，航運三雄第一季獲利表現都創下歷史新高，首季EPS以陽明的7.49元居冠，長榮緊追在後高達7.04元，萬海雖居第三名但也有6.62元。

(中時新聞網)