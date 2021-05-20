根據高市府個案關係圖，今天公布的案2715曾在5月14日晚間與4名友人前往「串門子」5號包廂同桌用餐，其中1人為新北確診個案2336，另2名友人則為調查中個案，採檢皆為陽性，還有1人安排採檢中。(高雄市政府提供)

高雄市政府今天宣布，新增新冠肺炎確診個案為餐廳群聚，兩桌確診者互不認識，在同家餐廳但不同包廂用餐，源頭指向有萬華旅遊史的個案，疑似使用同間廁所，目前傳染至少5人。

高雄市衛生局今天公布兩起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例確診足跡，其中案2715曾至「串門子海鮮燒烤」，與曾有萬華旅遊史的新北確診個案2336同桌吃飯，並又因此傳染給隔壁包廂、昨天確診個案2527。同群聚案還感染給另外3名正在調查中的待公布個案。

根據高市府個案關係圖，今天公布的案2715曾在5月14日晚間與4名友人前往「串門子」5號包廂同桌用餐，其中1人為新北確診個案2336，另2名友人則為調查中個案，採檢皆為陽性，還有1人安排採檢中。

當晚在同間餐廳1號包廂與的案2527也於昨天確診，同桌還有1人也檢測陽性、4人採檢陰性、兩人分別轉介屏東與新北，目前正在調查其他接觸者足跡。

高雄市長陳其邁表示，依照餐廳平面圖，兩確診者包廂中間又隔了兩間包廂，但可能因使用同間廁所，才傳播給另一間包廂的民眾。目前還有3例待公布確診個案正在調查中，市府還在掌握相關足跡，預計明天會公布。

他指出，這起群聚案顯示，密閉空間傳染風險大，即使隔了兩個包廂也會中鏢，因此餐廳若無法落實梅花座、實聯制及加裝隔板，將要求停業，並鼓勵民眾外帶用餐，減少感染可能性。

高雄市衛生局表示，這起群聚案目前已經匡列至少151人，匡列人數持續增加中。

(中央社)