54歲墨西哥好萊塢女星莎瑪海耶克，嫁給億萬富翁法蘭索瓦後，同時兼顧家庭事業，近期她坦言，去年曾感染新冠肺炎，還嚴重到要戴氧氣罩才能維持生命，醫生拜託她去醫院治療，她卻回應寧可死在家裡，所幸後來還是順利康復，她也透露新冠肺炎留下的後遺症，至今會對他造成影響。

莎瑪海耶克日前接受外媒《綜藝》訪問，首度自爆去年曾染疫，她的情況嚴重到連醫生都看不下去，勸她去就醫，但莎瑪海耶克卻回答：「謝謝，不用了，我寧願死在家裡！」之後她便將自己關在家裡房間，進行自主隔離和治療，長達7週的時間才終於痊癒，儘管現在她已經恢復健康，但還是會經常感到疲倦。

莎瑪海耶克康復後就加入電影《古馳家族》（暫譯）的拍攝活動中，該片是由雷利史考特執導、女神卡卡主演，她也慶幸還好工時不長，否則她現在的身體很容易會累垮，為了減少體力消耗，她已經開始進行視訊訪問，「我只能做這麼多，因為很容易感到疲憊。」

事實上，莎瑪海耶克工作滿檔，她參演的《殺手保鑣2》、漫威《永恆族》今年就將陸續上映，接下來還有許多計畫，儘管莎瑪海耶克康已經大病初癒，但新冠肺炎的後遺症還是持續影響她，她也呼籲大家要好好防疫，保持身體健康。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)