北市宣布全市餐廳、市場、夜市等地只能提供外帶外送，民眾不得入座飲食，藉此降低染疫風險；全台地方政府也宣導盡量別在外飲食，1名網友日前就在餐廳桌上看到1張紙條，上頭寫著１道複雜的微積分題目，並指出「解開的人才可以坐」，有趣勸導方式讓網友笑說「為難文組生？」「外帶可以了吧」，也有人笑說「結果變群聚解題」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」社團發文張貼1張照片，照片中是一張桌子上放了1紙條，紙條上寫著一行算式複雜的數學微積分題目，題目下方則寫上「解開的人才可以坐」，原PO看到紙條後相當傻眼，無奈地說「嗯好，我去坐旁邊」，不過貼文一出後，馬上吸引許多數學系民眾將完整解題過程PO在留言處，原PO也笑說「欸不是阿，重點不是答案，是保持安全距離，不要在外面吃東西！」

1名網友日前就在餐廳桌上看到1張紙條，上頭寫著１道複雜的微積分題目，並指出「解開的人才可以坐」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友則留言笑說，「我外帶可以了吧」、「不難吧，就外帶啊」、「把文組的當塑膠啊，我站旁邊就好」、「不要說答案，我根本連題目都看不懂」；還有人笑說，「原本要防疫，結果變群聚解題」、「不要趁機問作業」、「原來微積分老師是防疫破口」；其中幾名厲害的網友則說題目是大一微積分「基礎題型」，還有人說「要常常提醒店家更新題目，不然會被罰錢」。

不過若餐廳設在北市，應該再不需要用「難題」讓客人不入座了，因為台北市副市長黃珊珊今（20日）指出，將發布行政命令，要求北市所有超市、夜市、地下街、批發市場和公有零售市場、攤販集中場，飲食類攤商全面改採外帶或外送；黃珊珊表示，飲食還是民生必須，但攤商全改為外帶或外送，也會派員稽查。

(中時新聞網)