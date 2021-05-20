央行今公布110年第1季國際收支順差105.4億美元，其中經常帳順差259.6億美元，金融帳淨資產增加159.3億美元。

央行表示，國際收支(Balance of Payments)係統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。其中，經常帳係統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差；因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。對外淨債權的增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產的增加；如由貨幣當局持有，即為準備資產的增加。

本季經常帳順差較上年同季增加90.3億美元，分析有4大成因：一、商品貿易順差187.5億美元，較上年同季增加63.3億美元，主要受惠於新興科技應用需求延續及傳產貨品景氣回暖。二、服務收支由上年同季之逆差6.0億美元轉為順差28.3億美元，主要係貨運收支順差增加及旅行收支逆差縮小。三、次所得順差49.9億美元，較上年同季減少9.6億美元，主要係銀行國外利息所得減少。四、二次所得逆差6.1億美元，較上年同季減少2.4億美元，主要係工作者匯款及贍家匯出款減少。

金融帳方面淨資產較上年同季增加27.1億元，分析有4大成因：一、本季直接投資淨資產增加11.0億美元。其中，居民對外直接投資淨增加34.8億美元，外資直接投資淨增加23.8億美元。二、證券投資淨資產增加357.4億美元。其中，居民對外證券投資淨增加232.6億美元，主要係銀行部門及保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少124.9億美元，主要係外資減持台股。三、衍生金融商品淨資產減少2.2億美元，主要係其他金融機構收到衍生金融商品處分利益，資產減少。四、其他投資淨資產減少206.9億美元，主要係銀行部門自國外聯行及同業引入資金。

(時報資訊)