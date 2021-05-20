超商競爭加劇，且本土疫情致使實體店面流量下滑，美系外資下調統一超(2912)評等至「中立」，目標價為270元。

統一超受惠台灣7-ELEVEN擴大差異化鮮食，積極掌握清明連假出遊與溫度商機，且OPEN POINT 1300萬名會員活躍度有效提升，加上轉投資事業悠旅生活(星巴克)、統一生活(康是美)等表現亮眼，菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同期成長，推升統一超4月合併營收211.89億元，年成長11.88%，創下歷年同月新高；累計前4月合併營收為862.42億元，年成長5.19%。

統一超第1季稅後盈餘為27.09億元，年成長6.07%，每股盈餘為2.61元。

美系外資最新報告指出，由於持續展店及數位平台投資致使統一超費用上升，且全家(5903)(全家便利商店)每家店的每日銷售與統一超的差距正在縮小，顯示全家較早進入手機APP及差異化鮮食已見成效，而富邦媒(8454)業務拓展亦威脅到圖書類的成長，加上本土疫情致使實體店面流量下滑，將統一超評等下調至「中立」，目標價為270元。

(時報資訊)