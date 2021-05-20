新北市五股區五工段553地號標租廠房建物外觀。（經發局提供）

新北市新莊區新工段一小段7地號標租廠房建物外觀。（經發局提供）

新泰塭仔圳重劃區第一、第二區將分別於9月、12月啟動拆遷，新北市經發局20日釋出位於新北產業園區3單位標準廠房，提供塭仔圳工廠作為搬遷的中繼廠房，共3標、總面積665坪，以8折租金平價出租，將在6月8日下午5時截止投標收件。

新北市經發局長何怡明表示，為協助新泰塭仔圳市地重劃區內工廠搬遷，目前除媒合三峽區成福段地主提供4萬坪產業用地外，樹林區東山段新建廠房已釋出5個單位。

總面積650坪，提供塭仔圳區內工廠進駐。截至今年5月止，新泰塭仔圳市地重劃區第1區828家工廠中，已有296家搬遷或已找到新廠即將搬遷，另有64家將歇業，第2區則有61家已搬遷或已找到新廠即將搬遷。

何怡明說，考量部分業者未及時找到符合條件的廠地，由新北市府權管、位於新莊與五股區的新北產業園區，將再釋出3單位標準廠房，作為搬遷廠商的中繼廠房，總面積665坪，並以8折租金平價出租，全力協助塭仔圳區內工廠安遷。

經發局表示，本次標準廠房標租案即日起公告受理投標申租，並於6月8日下午5時截止投標收件，投標文件及廠房資訊可上經發局局網站下載，有投標意願廠商可於5月26日下午2時至現場，由該局承辦人領勘，歡迎踴躍參與投標。

(中時 )