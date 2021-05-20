全台進入防疫第三級警戒，多數藝文活動全數停擺，針對因防疫升級而受影響的展演、映演活動，文化部緊急推出營運損失補助專案，並指出將積極爭取行政院紓困3.0經費，推出藝文紓困3.0。台北市現場演出幕後技術工作者職業工會今(20)日偕同其他藝文相關工會，召開線上記者會，提出藝文紓困3大訴求。文化部長李永得也承諾，「紓困3.0一定會擴大照顧所有藝文工作者。」

共同聲明三大訴求的工會包含台北市現場演出幕後技術工作者職業工會、台灣視覺藝術協會、台北市電影戲劇職業工會、台北市藝術創作者職業工會及台北市紀錄片從業人員職業工會。工會齊聲呼籲，行政院在分配紓困預算時，應重視文化藝術產業所面對的衝擊，給予文化部足夠的紓困經費；文化部應比照藝文紓困2.0「挺事業、顧員工、護自雇」，保障各類型藝文事業及接案、承攬case的自然人都可以提出申請；考量未來疫情衝擊無法預測，也建議文化部應將紓困經費優先投入紓困工作，待疫情確實趨緩再以其他預算進行振興工作。

針對藝文相關公（工）協會呼籲，李永得承諾，「文化部會盡力爭取行政院紓困3.0預算，紓困3.0一定會擴大照顧所有藝文工作者，包括個人，補助時間會回溯至5月11日開始」。期盼「挺住所有藝文工作者」，共同度過疫情難關。

文化部說明，各部會依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」辦理各項紓困振興工作，條例原定執行期限至今年6月底止，預算額度4200億，行政院現已提「紓困特別條例適用時間再延長一年、特別預算經費上限修正為6,300億元」，但仍須經立法院審議通過後才能據以實施。

文化部已積極配合行政院作業，並會持續且充分參酌立法委員、相關藝文公（工）協會意見，以及去年紓困1.0及2.0經驗，規劃「紓困3.0」各項補助方案，一定會在「法規、預算齊備時」，儘速公告藝文紓困3.0方案，並且也將以「速審」方式，在相關證明文件齊備後，一週內核定為原則。

文化部強調，有關紓困3.0，文化部仍會持續配合行政院整體政策，研訂包含照顧至個人的補助方案。後續也將依據「防疫優先、紓困為重、振興在後」的原則辦理各項工作。

(中時 )