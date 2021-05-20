主管機關公文宣布上市櫃公司應延期辦理股東會。(圖/記者翻攝)

為因應疫情，金管會表示，配合指揮中心5月19日公布提升全國疫情警戒至第三級，同步加嚴防疫限制，公開發行公司自110年5月24日起至6月30日止，停止召開股東會，違規開罰1.5萬元，預計召開股東會之上市櫃及興櫃公司計1,931家。

金管會表示，因應召開「實體股東會」可能之群聚風險，經跨部會協商，並參考立法院財政委員會各委員建議後，金管會依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條及「傳染病防治法」第37條第1項第6款及第3項規定，報經指揮中心核定，宣布所有公開發行公司（含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司），自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會。

經查每年五、六月是股東會旺季，依集保公司統計，5月24日起至6月30日止預計召開股東會之上市櫃及興櫃公司計1931家。

金管會表示，已於20日辦理公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，相關具體作法：

一、停止召開期間：公開發行公司應自110年5月24日起至6月30日止，停止召開股東會。

二、上市櫃及興櫃公司應於6月底前召開股東常會及處罰之規定停止適用。

三、7月後實際開會日期及地點應經公司董事會決議：各公開發行公司之股東會開會日期延至110年7月1日起至8月31日止舉行，實際開會日期及地點應經公司董事會決議。

四、重新公告及寄發通知方式：公開發行公司應於股東會開會日15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。

五、原訂股東會之相關前置作業程序，按照原規定期間進行至原訂開會日前1日，僅實際開會日延至7至8月間，列舉重要前置作業程序如下：

（一）停止過戶期間依原訂股東會作業規定，不須再延長。

（二）股東提案及董監事提名之相關程序，依原訂股東會作業時程進行。

（三）徵求人及非屬徵求之受託代理人應編製之委託書明細表，於原訂股東會開會5日前，送達公司或代辦股務機構。

（四）委託書及股東以書面或電子方式行使表決權者，依原訂股東會作業程序時程進行統計驗證。

（五）公司或其股務代理機構應於原訂股東會開會前1日，將股東以電子方式出席之股數彙整編造統計表，於電子投票平台辦理公告。

六、原訂股東會當日應公告事項於後續實際召開日期辦理。

(中時新聞網)