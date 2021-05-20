港股上市的大陸互聯網巨頭騰訊20日盤後公布第一季業績顯示，截至3月底止首季淨利潤人民幣（下同）477.67億元，年增長65.31％；收入1,353.03億元，年增25.21％，均優於預期。

騰訊第一季營收1,353億元，市場預估1,337.5億元；第一季淨利潤478億元，市場預估344億元。

遊戲業務方面，增值服務業務2021年第一季的收入年增長16％至724億元。遊戲收入增長17％至436億元，主要由公司在全球手機遊戲（包括《王者榮耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》，以及近期推出的《天涯明月刀手遊》等遊戲）的收入增長所推動。

第一季，手機遊戲收入總額（包括歸屬於公司社交網路業務的手機遊戲收入）及個人電腦用戶端遊戲收入分別為415億元及119億元。社交網路收入增長15％至288億元，乃由於數位內容訂購以及遊戲虛擬道具銷售的穩健增長所致。

此外，第一季微信及及WeChat合併月活躍帳戶數為12.41億，年增3.3％；QQ移動終端月活躍帳戶數為6.06億，年減12.6％。

(工商 )