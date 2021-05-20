據統計，國內及境外已核備的美元貨幣市場基金有部分出現近月來負報酬表現。元大投信美元貨幣市場基金投資團隊分析，過去一年，美國長短期公債利率走勢不同調。受到經濟復甦、通膨數據回揚影響，美國十年期公債殖利率從去年中0.5％的低檔水準，反彈至目前的1.6％以上，大漲超過100個基本點。反觀美國短期公債利率逆勢下滑，自今年三月中以來，就掉落至0.02％上下徘徊，逼近零利率水準，即使美國四月消費者物價指數年增4.2％也不受影響。

美國短債利率未如中長期公債利率反彈，很大部分歸因於美國財政部執行TGA帳戶（Treasury General Account，財政部一般帳戶）縮減計畫，使得貨幣市場利率持續走跌。

所謂TGA帳戶，指的是美國財政部在聯準會的帳戶。為了因應疫情下的刺激方案，美國財政部在去年融資了約4.3兆美元，但撥出緩慢，讓今年三月初帳戶裡還滯留1.4兆美元的餘額。在今年2月1日，美國財政部公布TGA縮減計劃，指出後續的財政刺激將優先使用TGA餘額而非新發債務，計劃三月底縮減至8,000億美元，六月底縮減至5,000億美元，最終在八月債務上限最後期限前，將TGA降至1,330億美元。

到了五月初，美國財政部發布新一季度的借款預測，相比二月份時的計劃，上調TGA帳戶餘額，六月底目標為8,000億美元、並假設在七月底債務上限暫時到期時，TGA現金餘額約為4,500億美元。

若以截到5月18日時，目前TGA餘額仍有9,400億美元來看，到七月底前，仍有4,900億美元的縮減空間。美國財政存款削減的同時，相應的是銀行準備金增加，並讓資金湧入貨幣市場基金，可能導致市場流動性更加氾濫，讓美元短期利率易跌難漲。

由於美元短期市場利率在流動性充裕下，可能僅保持在略高於0的極低水準，但一般而言，美元貨幣型基金的經理費與保管費用合計約有達0.2~0.5％的狀況，大過潛在收益空間，讓美元貨幣型基金未來仍有機會出現負報酬的績效。

對此，元大投信美元貨幣市場基金投資團隊指出，對持有美元貨幣型基金的投資人，不妨將基金轉換到相對穩健的債種，如美元計價的亞洲投資級債券，以求在承擔較低風險下，獲取到更高的收益空間。

(工商 )