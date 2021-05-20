藥妝龍頭屈臣氏，繼去年捐贈8座tranQube獨立行動式隔離採檢艙給全台7家醫療院所之後，面對近日疫情升溫，再度與行動隔音艙品牌「禾榮茂」攜手合作，緊急協調捐出8座的隔離採檢艙給雙北的醫療院所，提供醫護人員更高規格及更安全的篩檢環境，確保第一線檢疫安全。

受贈醫院包括台北市三軍總醫院內湖分院急診室、三軍總醫院萬華篩檢站、臺北市立聯合醫院，與新北市亞東醫院。三軍總醫院萬華篩檢站與新北市亞東醫院已19日深夜完成安裝，協助減輕第一線醫護人員的負擔，其他院所將陸續完成安裝。

隨著本土確診案例連日破百增加，屈臣氏亦配合政府落實「屈動全面防疫」防疫措施，全台門市實施實聯制，並要求員工加強防疫作業、全面暫停商品試用，更備有充足的防疫物資，包括口罩、酒精、乾洗手等防疫相關商品，以及提供3小時閃電送、外送平台即時送等網路商店配送選項，以提供民眾安心購物的環境與便利、安心的服務。

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