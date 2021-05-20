新冠肺炎疫情擴散嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國提升至3級警戒，台中市政府除要求台中市所有賽事延期或停辦、配合中央暫停營業各室內運動場域、暫停開放戶外運動場域外；運動局長李昱叡20日宣布，台中各培訓代表隊移地訓練及參賽即日起暫緩辦理。

李昱叡說，為維護選手健康，已要求台中市各體育運動團體及各培訓代表隊遵守外出時全程佩戴口罩、至各場所需配合實名登記、不定時手部消毒及量測體溫、保持室內1.5公尺、室外1公尺安全社交距離、停止室內5人及室外10人以上聚會等防疫規範。

另如有發燒(額溫≧37.5度、耳溫≧38度)或急性呼吸道感染症者，請務必向衛生單位通報及就醫，非必要建議避免外出。田徑國手陳傑也呼籲，身為運動員，維護身體健康是第一優先，希望所有運動選手能自我要求落實自主健康管理。

運動局強調，全國運動會第一階段資格賽延期，請各代表隊教練、球員注意賽程異動情形；各單項後續組訓移地訓練部分，請各代表隊教練及選手暫緩辦理；另請在國家運動訓練中心及各企業聯賽母隊的選手配合防疫規定落實個人及團隊防疫作為。

市府已請各單位向所屬的教練及選手宣導落實防疫措施，疫情期間勿群聚、儘量避免外出，另因各場館(地)配合防疫期間暫時關閉，建議各單項教練進行自主體能訓練，避免群聚，維護各代表隊教練及選手健康。

(中時 )