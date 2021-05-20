新北市光復高中特教班老師們化身直播主，在課程上使出渾身解數，各秀專長吸引特教生目光。（新北市教育局提供）

本土疫情升溫，全國各級學校停課至28日，紛紛採用線上教學。新北市特教教師為吸引特教生學習動力，化身直播主，有的秀高超廚藝，有的跳出有氧舞蹈，讓學生即便宅在家，也能身歷其境，達到停課不停學的目標。

新北市長侯友宜表示，家庭有12歲以下幼童或身心障礙子女，家長可請防疫假在家照顧子女，由全市集中式特教班教師關懷學生在家健康狀況，像是樹林高中特教班特別開設防疫教學群組，教師每日可掌握學生狀況，並設立雲端教材資料夾，讓學生也能自主學習。

雖然學生無法到校，但各科老師紛紛發揮長才，讓線上課程變得更有趣。光復高中特教班老師們化身直播主，在課程上使出渾身解數；體育老師利用Apple TV投影、示範運動畫面，讓全班一起在家上體育課，使學生也能體會在有氧教室上課的狀況，另有教師使用雙鏡頭拍攝示範餐飲製作，化身料理節目主持人，讓原本容易分心的學生，提高參與度。

「老師每天都會關心我的學習情形，每天透過螢幕看見老師和同學非常有趣，還是可以學習很多。」金山國小的資源班學生小玲（化名）表示，老師在停課前就會準備在家學習紙本教材，只要上網登入classroom線上平台，就可以使用，相當方便。

新北市教育局長張明文表示，抗疫是一場長期戰疫，新北提供線上多元課程，包括遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式，也感謝特教教師用心準備，在親師共同努力下，一定可以達成停課不停學的目標。

(中時 )