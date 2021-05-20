大樹農會表示，今年玉荷包量不多，仍會用親民的價格提供給老饕，呼籲民眾快訂購。（柯宗緯翻攝）

大樹農會總幹事歐幸娟指出，高雄荔枝栽種面積約3100公頃，玉荷包為主要品種，又以大樹區種植面積為最大宗，大樹玉荷包荔枝特色是籽小肉厚香甜多汁、風味獨特果香迷人，再經大樹農會的品管堅持掛保證。（柯宗緯翻攝）

「大樹玉荷包」堪稱玉荷包第一品牌，然而今年受到乾旱及酸雨的影響產量銳減，大樹產區著果率約3至4成、而旗山區著果率僅剩下2成，所以今年玉荷包售價將至少漲幅1成以上。大樹農會表示，雖然產量不若往年，仍會用親民的價格滿足老饕，呼籲民眾快訂購。

大樹農會總幹事歐幸娟指出，高雄荔枝栽種面積約3100公頃，玉荷包為主要品種，又以大樹區種植面積為最大宗，大樹玉荷包荔枝特色是籽小肉厚香甜多汁、風味獨特果香迷人，再經大樹農會的品管堅持掛保證。

歐幸娟表示，今年大樹產區年初低溫開花率約8至9成，本期望今年收成不錯，但高雄玉荷包卻受到乾旱及酸雨的影響，嚴重落果著果不佳，整體而言，大樹玉荷包的大樹產區著果率約3至4成、而旗山區著果率僅剩下2成，今年玉荷包售價將至少漲幅1成以上。

歐幸娟強調，今年玉荷包產期約2至3周，是台灣入夏時分的專屬美味，這些年攔河堰的整治成功，提供的好水源，更是奠定大樹好山好水農作好好吃的天生基礎，加上一直以來政府從種植源頭監控農藥殘留，保證讓大家吃的健康、買得放心，請大家把握時機，品嚐節令限定好滋味。

歐幸娟說，「世界級吃的珍珠-大樹玉荷包」大顆粒頂級規格5斤裝禮盒1000元、特級規格5斤裝750元，加上大樹農會又是嚴選過濾，預期今年大樹農會品牌的玉荷包將很快搶購一空，呼籲喜歡的民眾訂購要快。

(中時 )