中央流行疫情指揮中心20日宣布高雄新增2例確診個案，高雄市長陳其邁也召開防疫會議，並公布確診者的相關足跡，市府衛生局疫調發現，高雄確診者案2715是在左營區串門子海鮮燒烤店用餐時，被同桌來自新北的友人傳染，因此也同步公布新北確診者案2336在高雄的足跡。

衛生局指出，案2715是60多歲無業女性，沒有北部旅遊史，但曾與北部確診者案2336女保險業務員於14日晚上6點半到9點在左營區串門子海鮮燒烤店同桌用餐，15日到18日連4天中午曾到SO NICE高雄文化店及台精化學工業股份有限公司，15日下午1點到武廟市場蔡家什菜用餐，下午3點至5點到苓雅區羅伯咖啡建國店喝咖啡，晚上接著到串門子海鮮燒烤聚餐，目前共匡列151位接觸者。

而從北部南下與案2715同桌用餐的案2336則是14日搭乘下午3時搭高鐵抵達高雄左營站，下午3時30分到5時去鄧老師大順店按摩，下午5時40分到寒軒飯店辦理入住，接著到串門子海鮮燒烤聚餐，隔日早上點到三民區民生市場逛街，晚上6點半到8點又回到串門子海鮮串燒與朋友用餐，結束後，再搭高鐵862班次返回台北，目前匡列接觸者25人，串門子海鮮串燒另計。

而高雄另一位確診者案2714是40多歲女家管，同時是案2529的妻子，衛生局研判是家庭群聚，妻子15日上午9時至9時20分曾到過前金區中正路小北百貨，11時到全聯中華店，下午5時到三民市場雲家檸檬汁，17日上午9時到過前金郵局，下午5時去全聯中華店，18日上午到中華路小北百貨，下午5時到大牛牛肉麵用餐，5月4日到18日上午7時至7時5分固定都到前金區里歐早餐店，共匡列22位接觸者，疫調仍持續中。

由於英國變種病毒傳播力強大，陳其邁也表示，針對菜市場及公園仍查到有違規群聚或沒戴口罩的狀況，陳其邁已責成民政局跟警察局嚴格執法，並且宣布假如菜市場管委會無法負起防疫責任，查到多次違規，只能勒令這些群聚場所停業。

(中時 )