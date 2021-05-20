大陸新生代女星關曉彤出身名門世家，還是瓜爾家後代，從北京電影學院畢業後在戲劇圈一直有亮眼表現，還被評選為「90後四小花旦」之一；關曉彤正值青春洋溢的23歲，近日她返回母校補拍畢業照，網瘋傳她零修圖淡妝模樣，臉蛋還有點嬰兒肥，自然脫俗宛如鄰家妹妹，被大讚「天生麗質」。

關曉彤最常被拿來討論的，就是她和男偶像鹿晗交往，也因此遭到不少黑粉攻擊，像是曾有傳聞她北京電影學院沒畢業，高學歷是假的；但今（20）日微博有許多網友分享關曉彤回北電補拍畢業照，身邊同學也都是名人，像是男偶像王俊凱、周也、郝富申和張婧儀，讓校園裡星光熠熠。

關曉彤今天回母校補拍畢業照。(圖/ 摘自關曉彤微博)

有網友PO出關曉彤零修圖真實狀態，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

而關曉彤今日上午也在微博分享多張用拍立得拍的畢業照，穿著學士服站在表演學院開心地望向鏡頭比YA，看起來相當青春有活力；除此之外，有在現場的網友PO出側拍關曉彤真實狀態，零修圖的模樣依舊光芒四射，化著淡妝的臉蛋有點嬰兒肥，笑起來眼睛彎彎特別甜美，驚豔眾人。

其實去年北電因疫情取消畢業典禮，當時關曉彤也遭到黑粉質疑「根本沒畢業」，如今重返母校補拍畢業照，也間接闢謠；網友們也紛紛留言稱讚她，「被造謠一年，一直納悶怎麼不闢謠，想想人家是懶得理」、「曉彤今天很漂亮」、「臉上的肉肉看了好想捏」、「美女的同學也都是美女」、「她不是才剛上大學？時間過得好快啊」。

(中時新聞網)