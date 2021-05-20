Glass Lewis與ISS已為全球機構投資者發布有關5月28日舉行之漢唐年度股東會投票的建議報告。Glass Lewis和ISS皆強力支持保留現任經營團隊，並建議所有外國股東投票支持現任經營團隊所提名之董事候選人。Glass Lewis與ISS報告皆明確指出，現任管理層的變動並不符合漢唐股東的最大利益。

Glass Lewis建議全力支持現任經營層提名之候選人，並建議投票反對由李惠文提名的每一位董事與獨立董事候選人。Glass Lewis除肯定現任經營層的出色經營績效，亦指出李惠文陣營未能提供任何明確的論述，足以證明漢唐公司存在任何重大議題致使董事會控制權需轉移至李惠文。

Glass Lewis的報告同時指出，李惠文陣營並無提出任何論述以支持其所稱之管理缺陷導致投資人信心，以及股東價值的實質損失，相反地Glass Lewis更重視現任經營層顯著優於同業的傑出經營績效。

不過，Glass Lewis亦表示，報告對陳朝水先生對公司費用的揭露方式不實，Glass Lewis表示該名董事一直存在法律問題，並不符合股東的長期利益，鑑於刑事判決，認為董事長陳朝水不應繼續擔任公司董事會成員。

觀察截至2021年4月14日漢唐的3年與5年經營績效，Glass Lewis明確指出漢唐提供給股東的總股東報酬率（TSR）分別為321.2％和530％，皆遠優於同期同業的總股東報酬率中位數之34.6％和93.3％。

此外，Glass Lewis報告亦提及近期股價下跌可能歸因於投資者對於本屆股東會董事選舉結果的不確定性。近年來國內法人在履行股東會投票的受託義務時，在過多的混亂訊息中，也開始認真的參考ISS和Glass Lewis皆支持現任經營層所提名人選之建議。

(工商 )