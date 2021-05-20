由於本土疫情爆發，經濟部加緊利用三級警戒發布三天內，對生產廠商發出最新5月本土與亞洲疫情升溫對接單衝擊調查。根據回報結果，共有5.5％廠商認為會受影響，主要是怕貨運中斷貨品運送不易，不過多數認為國內疫情不會有衝擊。

經濟部共對133家廠商進行問卷抽查，回覆有109家，占8成2。從回答者中分析，答「受影響」者有6家，占5.5％。直言「不受影響」的最多，達6成5，表示「不知道或很難評估」，也有3成。

經濟部並未說明回覆影響者廠商性質，統計處長黃于玲只表示，受影響的廠商，其理由主要是擔憂貨運中斷讓貨品取得不易，不過多數認為客戶需求不變。

黃于玲進一步說明，所謂訂單影響，要看生產面與需求面去看，這跟全球經濟相關。目前隨著疫苗施打，經濟加速復甦當中，而國內疫情發生不會去影響到全球。

其次，廠商約50％生產是在國內，有40％在大陸，僅1成是其他地區。以過去一年疫情爆發經驗，只有像是中國大陸那樣封城，才會發生訂單問題。現在國內警戒升到3級，可沒有生產工廠停工，所以不至於影響，不過後續仍要觀察。

(中時 )