台中一中蘇煜翔（左）從小喜愛看星星，未來希望研究空氣汙染解決辦法，錄取台大大氣系。（中一中提供／林欣儀台中傳真）

大學申請入學20日放榜，台中女中游祐安因參加儀隊社團、擔任刀官，每天練習時間最高達4.5小時，成績一度下滑至校排200多名，但她秉持一步一腳印、按計畫重拾課業，錄取中山醫大醫學系；同樣也參加儀隊的廖瑞儀，數學段考曾考出6分的成績，她改變方向，堅持「認真讀書、認真玩」，錄取台大社會系。

學測成績58級分的游祐安國中時就夢想能往醫學系發展，上高中加入儀隊的她說，想要有好的社團表現，必須花費高時數與高壓練習，當時每天練習約4.5小時、假日更持續練習達8小時，結果就是校排成績掉到200多名，感覺距離自己的夢想越來越遙遠，更一度萬念俱灰。

為了重新找回讀書的節奏，游祐安與導師陳昀瑜一同制定階段性計畫，透過逐步的扎實準備，成績終於逐漸有起色，她說，儀隊刀官與醫學系決不是二選一的單選，堅持自己想要的、同時尋求更合適的方式，擔任儀隊刀官期間的練習對自己準備學測其實有很大幫助。

而就讀女中語文資優班的廖瑞儀高中3年沒有補習，在儀隊社團擔任副大隊長，她說，面對豐富的社團活動，一度調適不佳，高一時數學段考曾經考了6分，最後發現兼顧課業的秘訣就是「上課認真聽、把握學習，課後也要認真玩社團」，並不斷學習如何有效率的完成每件事。

台中一中蘇煜翔從小在苗栗三義長大，最愛看星星，也因而愛上天文、地科，他說，到台中念書後發現空氣混濁、該看到的玉山山脈也很難看見，決定選擇台大大氣系就讀，希望研究更多空氣汙染相關知識、尋求解決汙染的辦法。

(中時 )