新冠肺炎疫情升溫，全國三級警戒，連江縣政府今（20日）採防疫視訊會議，縣長劉增應宣布，返馬鄉親須實施自我健康監測14天，此外，為避免傳染，島際各航線實施減班政策，後續再視疫情狀況調整。

連江縣疫情指揮中心表示，無新增來馬遊客確診案密切接觸者需居家隔離個案，維持24人每日電話關懷2次持續追蹤其健康狀況，目前健康情形良好，鄉親們無須過於擔心。

劉增應表示，返馬鄉親須實施自我健康監測14天，若從高風險地區或懷疑與確診者有接觸的返馬民眾要接受篩檢，呼籲民眾主動與疫情指揮中心聯繫。

縣公務機關將強制全面採用簡訊實聯制，方便民眾洽公，民眾只要掃描機關所提供QR CODE，進出機關就不需要再填寫個人資料，並鼓勵各商家機構及團體申請帳號使用。如有相關問題請撥打連江縣疫情指揮中心24小時專線0963772160、防疫專線1922。

縣府指出，臺馬之星及島際海運航班即起減班至5月31日，臺馬之星周二、周四四停航；南竿、北竿航班減半；南竿至莒光上午9時（加班船）停班；西莒至東莒上午11時30分（加班船）停班。

(中時 )