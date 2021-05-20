台灣本土疫情延燒改變民眾消費習慣，許多民眾透過網路購買新鮮農產及加工食品訂單不斷增加，為了協助小農將所生產的優質農產上架雲端，高雄市政府農業局協助線上媒合，讓小農產品上架不收取上架費用，減輕農民負擔，

高雄市農業局表示，疫情變化打亂了民眾日常生活作息，習以為常到外採買行為紛紛改用網購方式，許多小農想要增加自己的銷售管道，看著網路上眾多的電商平台，卻困擾不知如何選擇，又擔心被抽取高額上架費用，或礙於不知如何撰寫文案，商品就這樣淹沒。

農業局長張清榮表示，為協助小農將自己生產的優質產品上架雲端，市府農業局特於5月初舉辦電商平台與小農媒合會，讓電商與小農直接面對面溝通，增加小農進入電商平台契機，後續並輔導協助解決問題及增加合作機會，串聯更多高雄優質的農特產品，呈現於消費者面前。

張清榮說，第一次媒合會廠商與小農之間有良好的互動，原定在5月底將於旗美地區舉辦第二次媒合會，但受疫情影響取消，不過農業局協助小農的腳步不會停止，有興趣的小農仍可透過「線上媒合」，填寫相關資料由農業局協助媒合電商。

農業局表示，此次配合市府的電商平台除了高雄首選電商平台外、還有Superbuy市集、雄獅嚴選、家樂福電商平台及美濃專賣店等，張清榮說，市府輔導媒合的電商，小農產品上架都不會收取上架費用，減輕農民負擔，即便疫情嚴峻，希望透過宅經濟的開發來增加農民收益，創造小農與平台雙贏的局面。

(中時 )