雙北疫情嚴峻，萬華更成為重災，位於大理街的長照機構「私立愛愛院」有院民確診，疑似因到和平醫院就診遭院內感染。對此台北市社會局長周榆修表示，扣除掉該名院民外，其餘匡列的22位同仁與院民PCR都呈陰性。周榆修指出，另有310名住民及機構同仁，將按照感染管控原則逐圈全面篩檢，篩檢原則會跟CDC的北區防疫醫師、璩大成副總院長一起做規畫。

周榆修指出，養護型的機構目前規定照護人力比是1比20，服務員日間1比8夜間1比25，目前扣除已在居家隔離照顧人力，經過初步檢視，在愛愛院調派儲備人力後，目前是符合這樣的人力比。

周榆修強調，目前已要求愛愛院調配人力後，就要符合相關規定，也要求愛愛院，相關管控要符合分艙分流，持續嚴格進行，包含院民污物處理、動線的分艙分流，都要持續進行。

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(中時 )