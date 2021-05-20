疫情嚴峻，全國都進入三級管制，所有民眾外出都要戴口罩，不戴口罩可依法開罰3千元至1萬5千元。新北市一名女子在家門口抽菸、三重區一名工人在工地外抽菸，都因沒戴口罩被員警開罰，引發是否過嚴討論。對此，新北市長侯友宜表示，會視整體狀況來開罰，「原則上不戴口罩，而且是故意不戴，當然會開罰」。

新北市一名女子上網抱怨，在家門外抽菸脫口罩，被路過的員警開罰；另有一名工人，在三重工地外抽菸，同樣被開罰，引發討論，在戶外抽菸、喝水、吃東西通通被罰，是否執法過嚴？

對此，新北市長侯友宜今（20日）在防疫記者會上回應，會視整體狀況來開罰，「原則上不戴口罩，而且是故意不戴的，當然會開罰，這才是我們的方向。」。

中央疫情指揮中心19日宣布，全國正式進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴著口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，部分縣市也交由警局及區公所協助辦理，呼籲民眾勿以身試法。

台灣事實查核中心日前曾澄清「騎機車未戴口罩者開罰」是假消息，不過全國都進入第三級警戒後，騎機車也要戴口罩，已有民眾騎機車沒戴口罩被開罰，請大家特別注意。

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(中時新聞網)